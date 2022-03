Pochettino-Nachfolger? PSG-Emir soll Kontakt zu Zidane halten

Zinédine Zidane soll weiter als Kandidat für die künftige Besetzung des Trainerstuhls bei Paris Saint-Germain gelten. Der PSG-Emir hält demnach Kontakt zum früheren Chefcoach von Real Madrid.

Bei Paris Saint-Germain besitzt Cheftrainer Mauricio Pochettino zwar noch einen Vertrag bis 2023, allerdings halten sich bereits seit geraumer Zeit Spekulationen, der Argentinier könnte zur kommenden Saison das Amt bei Manchester United übernehmen. Und für diesen Fall käme Zinédine Zidane ins Spiel.

Laut Informationen des französischen Portals “Foot Mercato” steht PSG-Eigentümer Tamim ben Hamad Al-Thani in regelmässigem Kontakt zu Zidane. Letzterer hörte im vergangenen Sommer bei Real Madrid auf und ist seither ohne Trainerstelle. Allerdings wird ‘Zizou’ auch immer wieder mit dem Posten als Nationaltrainer von Frankreich in Verbindung gebracht. Dass der einstige Mittelfeld-Magier einen dieser Jobs in baldiger Zukunft antreten dürfte, ist denkbar.

adk 4 März, 2022 09:14