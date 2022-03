PSG-Abgang? Draxler: “Mal sehen, was im Sommer passiert”

Julian Draxler ist vertraglich zwar noch bis 2024 an Paris Saint-Germain gebunden, allerdings deutet der deutsche Nationalspieler nun einen Wechsel an.

“Ich brauche Spielrhythmus. Meine Situation ist nicht einfach. Mal sehen, was im Sommer passiert”, sagt Julian Draxler laut “t-online.de”. Bundestrainer Hansi Flick setzt derweil auf den Angreifer, machte aber klar, nur top-fitte Spieler haben zu wollen. “Er hat es mir im Eins-zu-Eins-Gespräch nicht gesagt, aber die Botschaft in einer Ansprache an die Mannschaft war klar”, meint Draxler.

Bei Paris Saint-Germain ist der 28-Jährige indes nur Reservist. In der laufenden Saison bestritt er 24 Pflichtspiele, wirkte dabei aber nur 861 Spielminuten mit.

adk 27 März, 2022 10:26