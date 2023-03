PSG reist bereits am Montag nach München

Der Tross von Paris St. Germain zieht die Reise zum Champions League-Spiel nach München vor.

Statt wie üblich am Tag vor der Partie, die am Mittwochabend stattfindet, reisen Kylian Mbappé und Co. nach Angaben von «Sky» bereits am Montag in die bayerische Hauptstadt. Das Team von Trainer Christophe Galtier will sich in Ruhe auf die eminent wichtige Partie vorbereiten. PSG muss in der Münchner Allianz Arena einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Ein weiterer Grund für die vorzeitige Anreise dürfte auch die Ankündigung von Streiks an französischen Flughäfen für den Dienstag sein.

psc 5 März, 2023 18:50