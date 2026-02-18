PSG bangt erneut um Ousmane Dembélé

Paris St. Germain muss möglicherweise erneut auf Weltfussballer Ousmane Dembélé verzichten.

Der 28-jährige Angreifer wurde am Dienstagabend beim 3:2-Sieg von PSG bei Monaco in den Champions League-Playoffs bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Schon nach 26 Minuten war Schluss. Einmal mehr hat Dembélé muskuläre Probleme.

Wie gravierend diese sind, sollen nun Untersuchungen zeigen. Dembélé hatte in den vergangenen Monaten und sogar Jahren immer wieder mit Blessuren zu kämpfen.