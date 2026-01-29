PSG-Coach Luis Enrique befürchtet schlimme Verletzung bei Kvaratskhelia

PSG-Coach Luis Enrique befürchtet, dass sich Offensivspieler Khvicha Kvaratskhelia in der Champions League gravierend verletzt hat.

Der 24-Jährige prallte beim 1:1 gegen Newcastle United mit Anthony Elanga zusammen und musste nach bereits 22 Minuten unter Tränen ausgewechselt werden. «Wir haben einen weiteren wichtigen Spieler durch eine Verletzung verloren; wir müssen die Untersuchungen am Donnerstag abwarten. Es ist sein Knöchel, und es ist kompliziert», sagte Enrique nach der Partie.

Kvaratskhelia ist bei weitem nicht der einzige PSG-Profi, der in dieser Saison von Verletzungen heimgesucht wird. Weltfussballer Ousmane Dembélé musste beispielsweise schon mehrfach pausieren.

Die Pariser haben durch das Remis die ersten acht Plätze verpasst und müssen in die Playoffs. Enrique meint: «Wir hätten bessere Ergebnisse erzielen können, aber wir sind hier, wir sind bereit, und wir werden sehen, gegen wen wir spielen. Ich stelle hohe Anforderungen an meine Mannschaft, aber wir müssen unseren Spielplan analysieren und betrachten.»