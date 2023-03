PSG will Lionel Messi nicht um jeden Preis halten

Die Wege von Lionel Messi und Paris St. Germain könnten sich im Sommer tatsächlich trennen.

Wie «L’Équipe» am Donnerstag berichtet, deutet inzwischen einiges auf einen Abgang des 35-jährigen Superstars hin. Messi scheint sich ohnehin anderweitig zu orientieren und PSG ist offenbar nicht bereit, das ganz grosse Scheckbuch zu zücken, um den argentinischen Weltmeister zu halten. Dies auch, da man in der kommenden Saison offenbar nicht mehr mit dem Trio Messi-Neymar-Mbappé weitermachen will. Diese Kombination hat in den vergangenen zwei Jahren nicht zu den gewünschten Erfolgen geführt.

Da Mbappé unbedingt gehalten werden soll und Neymar Paris offenbar nicht verlassen möchte, bleibt quasi nur die Trennung von Messi.

Wo der Weg des Zauberflohs weitergeht, bleibt vorderhand offen. Über eine Rückkehr zu Barça wird seit geraumer Zeit spekuliert.

psc 30 März, 2023 10:43