SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Unterschiedliche Vorstellungen

PSG stösst bei Plänen mit Ousmane Dembélé auf Probleme

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Dezember, 2025 16:39
PSG stösst bei Plänen mit Ousmane Dembélé auf Probleme

Paris St. Germain würde den Vertrag mit Ousmane Dembélé gerne verlängern. Ganz so leicht wird dies allerdings nicht.

Der Ligue 1-Klub möchte das Arbeitspapier mit zahlreichen leistungsbezogenen Parametern versehen, wie es der Klub bereits seit geraumer Zeit tut. Dembélé sträubt sich allerdings dagegen. Und dies aus gutem Grund: Wegen seiner hohen Verletzungsanfälligkeit muss er immer wieder pausieren und kann bei weitem nicht alle Spiele mitmachen. So auch in dieser Saison, in welcher der 28-Jährige erst 14 Pflichtspiele bestritt.

Trainer Luis Enrique setzt den Angreifer auch sehr bewusst nur dosiert ein und will ihn vor allem im Frühjahr, wenn die entscheidenden Spiele anstehen, zur Verfügung haben. Dembélé kann deshalb bei weitem nicht alle Einsatzprämien abgreifen. Bei einem noch stärker leistungsbezogenen Vertrag müsste er noch mehr Einbussen hinnehmen, wozu er aktuell nicht bereit zu sein scheint. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2028.

Mehr Dazu
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Lage spitzt sich zu

PSG erfüllt Forderungen von Upamecano, die Bayern geraten unter Druck
Mehrfach beobachtet

Jetzt meldet sogar PSG Interesse an Manzambi an
Nächster Triumph

Ousmane Dembélé räumt auch bei den FIFA-Awards ab
Soll ewig bleiben

PSG bietet Luis Enrique einen Lifetime-Vertrag an
Mehr entdecken
Unterschiedliche Vorstellungen

PSG stösst bei Plänen mit Ousmane Dembélé auf Probleme

24.12.2025 - 16:39
Soll ewig bleiben

PSG bietet Luis Enrique einen Lifetime-Vertrag an

23.12.2025 - 09:51
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal

21.12.2025 - 16:47
Nächster Triumph

Ousmane Dembélé räumt auch bei den FIFA-Awards ab

16.12.2025 - 19:01
Mega-Zahlung

Kylian Mbappé gewinnt Rechtsstreit gegen PSG und kassiert 61 Millionen

16.12.2025 - 13:51
Lage spitzt sich zu

PSG erfüllt Forderungen von Upamecano, die Bayern geraten unter Druck

15.12.2025 - 14:44
Fehlt nun

Ibrahim Mbaye beeindruckt bei PSG und steht vor Afrikacup

14.12.2025 - 12:23
Keine Harmonie

Thiago Silva spricht offen über Bruch zwischen Neymar und Mbappé

14.12.2025 - 09:50
Preisschild festgelegt

BVB mit niederschmetternder Tendenz bei Nico Schlotterbeck

13.12.2025 - 15:35
Mehrfach beobachtet

Jetzt meldet sogar PSG Interesse an Manzambi an

11.12.2025 - 17:56