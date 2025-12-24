PSG stösst bei Plänen mit Ousmane Dembélé auf Probleme

Paris St. Germain würde den Vertrag mit Ousmane Dembélé gerne verlängern. Ganz so leicht wird dies allerdings nicht.

Der Ligue 1-Klub möchte das Arbeitspapier mit zahlreichen leistungsbezogenen Parametern versehen, wie es der Klub bereits seit geraumer Zeit tut. Dembélé sträubt sich allerdings dagegen. Und dies aus gutem Grund: Wegen seiner hohen Verletzungsanfälligkeit muss er immer wieder pausieren und kann bei weitem nicht alle Spiele mitmachen. So auch in dieser Saison, in welcher der 28-Jährige erst 14 Pflichtspiele bestritt.

Trainer Luis Enrique setzt den Angreifer auch sehr bewusst nur dosiert ein und will ihn vor allem im Frühjahr, wenn die entscheidenden Spiele anstehen, zur Verfügung haben. Dembélé kann deshalb bei weitem nicht alle Einsatzprämien abgreifen. Bei einem noch stärker leistungsbezogenen Vertrag müsste er noch mehr Einbussen hinnehmen, wozu er aktuell nicht bereit zu sein scheint. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2028.