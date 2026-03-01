PSG: Stillstand bei Mayulu-Verlängerung

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kein Gesprächsbedarf

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 März, 2026 12:18
Die Vertragsgespräche zwischen Senny Mayulu und Paris Saint-Germain sind ins Stocken geraten. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, dessen aktueller Vertrag bis 2027 läuft, lehnte ein Angebot zur Verlängerung bis 2030 offenbar aufgrund seiner Gehaltsforderungen ab.

Die Situation hat das Interesse aus der Premier League verstärkt. Newcastle United und Aston Villa sollen bereits informelle Kontakte aufgenommen haben. Zudem beobachten Arsenal, Chelsea und Manchester City die Entwicklung genau. Auch Tottenham Hotspur hatte zu Saisonbeginn Interesse signalisiert.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, plant PSG Berichten zufolge, eine Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro zu fordern. Aufgrund der starken Nachfrage könnte der Preis sogar auf 65 bis 70 Millionen Euro steigen. Ein ablösefreier Abgang soll unbedingt vermieden werden.

Ein Wechsel nach England würde für Mayulu vermutlich eine deutliche Gehaltserhöhung bedeuten – Berichten zufolge könnte sich sein aktuelles Einkommen dort verdreifachen. In der laufenden Ligue-1-Saison 2025/26 kommt der französische U21-Nationalspieler auf drei Tore und vier Vorlagen in 17 Einsätzen. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.

