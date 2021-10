Verratti verteilt eine Liebeserklärung an PSG

Marco Verratti steht bereits seit neun Jahren bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, will der Italiener noch weitere bleiben. An seinen Klub gibt der Mittelfeldspieler nun eine Liebeserklärung.

“Fussballerisch hatte ich die Chance, mit und gegen grosse Champions zu spielen, in grossen Spielen, und das ist es, was ich vor allem wollte. Ich habe mich in diesen Verein verliebt, und deshalb versuche ich immer, mein Bestes zu geben, um das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, zurückzugeben”, sagte Marco Verratti in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit “franceinfo”.

Der 28-Jährige betonte: “Ich war ein kleiner Junge, der aus einer kleinen Stadt in der italienischen Provinz kam, und hier hatte ich alles. Meine Kinder sind hier geboren. Wenn man etwas über 18 ist, sind dies die besten Jahre. Und ich habe sie hier gelebt. Es war unglaublich. Ich wurde ein Mann und fand die Liebe. Alles, was ich hier erlebt habe, wird mir in unglaublicher Erinnerung bleiben.” Wurde er zwischenzeitlich auch immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht, blieb der Europameister den Franzosen aber treu. Sein Kontrakt ist indes noch bis 2024 datiert.

adk 10 Oktober, 2021 17:43