Nach Akanji und Zakaria wird auch Mbabu der Nati fehlen

Nach den kurzfristigen Ausfällen von Manuel Akanji und Denis Zakaria wird nun auch Kevin Mbabu der Nati beim WM-Qualifikationsspiel in Litauen nicht zur Verfügung stehen.

Nach weiteren medizinischen Abklärungen am Sonntagnachmittag, muss Kevin Mbabu (muskuläre Probleme) auf die Reise nach Litauen verzichten. Den Flug nach Vilnius treten folglich 22 Spieler an, teilt die Nati via Twitter mit.

Zuvor bestätigte man bereits, dass Fabian Frei nachnominiert wurde, nachdem Manuel Akanji und Denis Zakaria ebenfalls ausfallen (4-4-2.ch berichtete).

adk 10 Oktober, 2021 16:39