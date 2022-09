Yann Sommer schafft gegen Tschechien ein wahres Kunststück

Die Form von Yann Sommer ist bereits während der ganzen Saison überragend. So auch in der Nati, wo ihm ein wahres Kunststück gelingt.

Der 33-Jährige hält beim 2:1-Sieg gegen Tschechien einen Penalty gegen Tomas Soucek. Dies alleine ist bereits bemerkenswert, beinahe unglaublich ist aber, dass es der fünfte Penalty in Folge ist, der Sommer im Nati-Trikot abwehrt. Zuvor scheiterten Sergio Ramos und Jorginho jeweils zweimal in Folge. Nicht mit eingerechnet sind die Penaltyschiessen an der EM im vergangenen Jahr. Dort parierte er auch gegen Kylian Mbappé.

Während vielen Jahren haftete Sommer nicht wirklich ein Schild als Penaltykiller an. Zumindest in der Nati hat er diese Auszeichnung inzwischen mehr als verdient.

5 – Von den letzten fünf Elfmetern, denen Yann #Sommer im Dress der Schweizer #Nati gegenüberstand, wurde keiner verwandelt. Es vergaben zweimal Sergio Ramos, zweimal Jorginho und nun Tomas Soucek. Wand. pic.twitter.com/Wsdw44tnLR — OptaFranz (@OptaFranz) September 27, 2022

psc 27 September, 2022 22:52