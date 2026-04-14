SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Update
Sucht neue Herausforderung

Bournemouth verliert unfreiwillig seinen Erfolgscoach Andoni Iraola

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 15:23
Bournemouth verliert unfreiwillig seinen Erfolgscoach Andoni Iraola

Premier Ligist AFC Bournemouth muss sich unfreiwillig auf Trainersuche begeben: Andoni Iraola sucht eine neue Herausforderung.

Der 43-jährige Spanier stiess im Sommer 2023 zu den Cherries und hat diese in der höchsten englischen Liga sehr gut etabliert. Immer wieder setzte er mit seiner Mannschaft dicke Ausrufezeichen: So beispielsweise am vergangenen Samstag, an dem Bournemouth Tabellenführer Arsenal als krasser Aussenseiter auswärts mit 2:1 besiegt hat. Während der Amtszeit von Iraola geriet der Klub nie in Abstiegssorgen. Auch in der aktuellen Spielzeit belegt das Team einen soliden Mittelfeldplatz.

Längst hat der gewiefte Taktiker an der Seitenlinie das Interesse von Topklubs geweckt. Unter anderem wird er bereits als Nachfolger von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt, wobei noch unklar ist, ob dieser bei den Skyblues weitermacht oder nicht. Jedenfalls hat Iraola seinen Vorgesetzten in Bournemouth nun mitgeteilt, dass er seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Die Suche nach einem Nachfolger kann und muss damit beginnen.

Für Iraola hingegen kann es nur eine Richtung geben: Sein Leistungsausweis bei den Cherries und auch schon zuvor bei Rayo Vallecano legt nahe, dass er als nächstes bei einem absoluten Spitzenklub anheuern wird.

Update: Der Klub bestätigt im Laufe des Dienstagnachmittags auch offiziell den bevorstehenden Abschied Iraolas. Auch Fitnesscoach Pablo de la Torre wird den Verein nach dieser Spielzeit verlassen.

Mehr Dazu
Diverse Klubs

FC Basel senkt Forderung für Otele: Jetzt gibt es 5 Interessenten
Klarer Vorteil

Barcelona hat bei Wunschspieler die besten Karten
Juve lockt

Marcos Senesi ist in Italien heiss begehrt
Neue Formation

ManUtd-Coach Amorim würde für Semenyo das taktische System anpassen
Semenyo-Ersatz

Bournemouth prüft Henrique – Transferaktivitäten nehmen Fahrt auf
Mehr entdecken
Sucht neue Herausforderung

Bournemouth verliert unfreiwillig seinen Erfolgscoach Andoni Iraola

14.04.2026 - 15:23
Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

13.04.2026 - 16:15
Bei einem Ligakonkurrenten

Der Nachfolger von Oliver Glasner könnte gefunden sein

24.03.2026 - 17:28
"Situation ist offen"

BVB führt erneut Gespräche mit Marcos Senesi – das sagt Bournemouth

21.02.2026 - 16:02
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

10.02.2026 - 16:19
Innenverteidiger gesucht

BVB erkundigt sich nach Marcos Senesi

9.02.2026 - 08:51
Semenyo-Ersatz

Bournemouth prüft Henrique – Transferaktivitäten nehmen Fahrt auf

25.01.2026 - 15:02
Klarer Vorteil

Barcelona hat bei Wunschspieler die besten Karten

21.01.2026 - 12:56
Diverse Klubs

FC Basel senkt Forderung für Otele: Jetzt gibt es 5 Interessenten

14.01.2026 - 18:01
Weiterer Abschied

Marcos Senesi steht vor Abschied von Bournemouth – Juventus interessiert

10.01.2026 - 13:23