Milan findet seinen neuen Torjäger und verpflichtet Mateta

Der AC Mailand ist bei seiner Suche nach einem neuen Stürmer am Ziel: Jean-Philippe Mateta steht unmittelbar vor der Ankunft.

Nachdem seit Mittwoch grosse Dynamik in die Personalie gekommen ist, wurde nun gemäss «Gazzetta dello Sport «eine rasche Einigung erzielt: Demnach wechselt Mateta von Premier Ligist Crystal Palace zu den Rossoneri und unterzeichnet dort in Kürze einen Vertrag, der ihm ein Jahresgehalt von 3,5 Mio. Euro plus Boni sichert. Auch bezüglich Ablöse soll alles klar sein. Palace kassiert rund 30 Mio. Euro. Die Rossoneri verpflichten ihrerseits den Norweger Jørgen Strand Larsen wechselt für 50 Mio. Euro von den Wolves zum Ligakonkurrenten.

Mateta stand auch auf der Liste von Nottingham Forest. Der Verein des Schweizer Nati-Stürmers Dan Ndoye zieht nun aber den Kürzeren: Mateta reizt Milan deutlich mehr. Der Franzose war in der Vergangenheit auch schon in der Bundesliga für Mainz 05 aktiv. Nun will der 28-Jährige wieder eine neue Topliga erobern.

In der aktuellen Saison erzielte er für Palace in 23 Ligaspielen acht Treffer.