SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wenn das Angebot stimmt

AC Mailand offen für Verkauf von Christian Pulišić

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 Februar, 2026 13:56
AC Mailand offen für Verkauf von Christian Pulišić

Im Zuge einer geplanten Kaderneuausrichtung könnte Christian Pulišić den AC Mailand im Sommer verlassen. Nach Informationen von «Calciomercato» wären die Rossoneri bereit, den 27-jährigen US-Nationalspieler für rund 55 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Mehrere Premier-League-Klubs beobachten die Situation aufmerksam, darunter Manchester United, Arsenal und Tottenham Hotspur. Pulišić steht seit Juli 2023 in Mailand unter Vertrag, sein Kontrakt läuft noch bis 2027. In der laufenden Serie-A-Saison gehört er zu den auffälligsten Offensivspielern des Klubs und kommt bislang auf acht Treffer und zwei Vorlagen in 16 Einsätzen. Sein Marktwert wird aktuell auf etwa 60 Millionen Euro taxiert.

Sollte ein hohes Angebot für den Offensivspieler abgegeben werden, gehen mehrere Quellen im Umfeld der Italiener davon aus, dass Milan das entsprechende Angebot annehmen wird. Für eine Summe oberhalb des Marktwertes, soll durchaus Ersatz gefunden werden.

Mehr Dazu
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Mehr entdecken
Wenn das Angebot stimmt

AC Mailand offen für Verkauf von Christian Pulišić

8.02.2026 - 13:56
Begehrter Verteidiger

Borussia Dortmund hängt Daniel Svensson ein Preisschild um

5.02.2026 - 17:43
Arsenal hat angefragt

Für Leon Goretzka gibt es eine heisse Spur zu Premier League-Klub

4.02.2026 - 11:25
Newcastle gibt ihn nicht ab

Arsenal ist bei Sandro Tonali chancenlos

2.02.2026 - 17:43
1. Versuch gescheitert

Arsenal unternimmt Last Minute-Versuch bei Sandro Tonali

2.02.2026 - 10:16
Transfer vor Abschluss

Arsenal-Profi Zinchenko zum Medizintest bei Ajax

30.01.2026 - 14:19
Grosses Interesse auf Deutschland

Real-Talent Valdepeñas rückt bei Europas Topklubs in den Fokus

25.01.2026 - 10:13
100-Millionen-Transfer?

Arsenal soll Gespräche wegen Barça-Wunschspieler Julián Alvarez führen

24.01.2026 - 16:21
Anhaltende Probleme

Grosse Sorgen um Kai Havertz auf der Insel

23.01.2026 - 09:52
Klare Aussage

Manuel Akanji vor Arsenal-Match: «Das beste Team sind die Bayern»

20.01.2026 - 12:58