AC Mailand offen für Verkauf von Christian Pulišić

Im Zuge einer geplanten Kaderneuausrichtung könnte Christian Pulišić den AC Mailand im Sommer verlassen. Nach Informationen von «Calciomercato» wären die Rossoneri bereit, den 27-jährigen US-Nationalspieler für rund 55 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Mehrere Premier-League-Klubs beobachten die Situation aufmerksam, darunter Manchester United, Arsenal und Tottenham Hotspur. Pulišić steht seit Juli 2023 in Mailand unter Vertrag, sein Kontrakt läuft noch bis 2027. In der laufenden Serie-A-Saison gehört er zu den auffälligsten Offensivspielern des Klubs und kommt bislang auf acht Treffer und zwei Vorlagen in 16 Einsätzen. Sein Marktwert wird aktuell auf etwa 60 Millionen Euro taxiert.

Sollte ein hohes Angebot für den Offensivspieler abgegeben werden, gehen mehrere Quellen im Umfeld der Italiener davon aus, dass Milan das entsprechende Angebot annehmen wird. Für eine Summe oberhalb des Marktwertes, soll durchaus Ersatz gefunden werden.