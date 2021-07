Arsenal hat Angebot für Locatelli abgegeben – Juve noch nicht

Bislang wurde Italiens Nationalspieler Manuel Locatelli vor allem mit Juventus in Verbindung gebracht. Das einzige Angebot für den 23-jährigen Mittelfeldspieler gab bis anhin aber Arsenal ab.

Dies verrät Sassuolos Klubboss Giovanni Carnevali gegenüber “Sky Italia”. Mit Juventus habe es einen Austausch gegeben und ein weiteres Treffen sei vereinbart, doch die einzig konkrete Offerte kam bislang von den Gunners: “Vielleicht sind sie diejenigen, die weiter vorne liegen, weil sie und ein gutes Angebot gemacht haben. Tatsächlich ist es bisher der einzige Klub, der ein konkretes Angebot vorgelegt hat.” Locatelli ist noch bis 2023 an Sassuolo gebunden, scheint aber einen Wechsel in diesem Sommer zu forcieren. Nach der Europameisterschaft will er Klarheit schaffen.

Die Ablöseforderung von Sassuolo soll laut Transferexperte Gianluca di Marzio bei 40 Mio. Euro liegen. Dieser Preis könnte aber noch etwas sinken.

psc 1 Juli, 2021 09:56