Arsenal erhöht das Angebot für Mykhaylo Mudryk

Der FC Arsenal erhöht sein Angebot für den ukrainischen Stürmer Mykhaylo Mudryk.

Ursprünglich boten die Gunners eine Ablöse von 40 Mio. Euro plus bis zu 20 Millionen Euro Boni. Diese Offerte wurde von Shakhtar Donezk laut Transferexperte Fabrizio Romano aber abgelehnt. Wie dieser und der ukrainische Sportjournalist Yehor Danylov twittert, haben die Londoner das Angebot nun erhöht. Der Ball liegt nun wieder bei Shakhtar, das entscheiden muss, ob die verbesserte Offerte ausreicht.

Klubverantwortliche der Ukrainer haben sich in der vergangenen Woche sehr offensiv geäussert und betont, dass Mudryk nur für eine sehr hohe Summe wechselt. Auch Chelsea ist an ihm dran und könnte zum Zug kommen, falls es mit Arsenal nicht klappt. Die Gunners sollen aber weiterhin in der Pole Position liegen.

psc 2 Januar, 2023 15:16