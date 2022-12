Arsenal gibt Angebot für Ukraine-Stürmer Mykhaylo Mudryk ab

Premier League-Tabellenführer Arsenal sucht im Januar gezielt nach Verstärkungen, die die Mannschaft besser machen. Im Fokus steht unter anderem der ukrainische Angreifer Mykhaylo Mudryk.

Dieser steht nach wie vor in seiner Heimat bei Shakhtar Donezk unter Vertrag. Schon länger wird aber über einen Wechsel des 21-jährigen in eine Topliga spekuliert. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Arsenal jetzt eine Offerte für Mudryk eingereicht. Die Rede ist von 40 Mio. Euro Basisablöse plus Bonuszahlungen von bis zu 20 Millionen.

Offenbar schwebt Shakhtar aber sogar eine Ablöse jenseits der 100 Mio. Euro-Marke vor. Sportdirektor Darijo Srna sagte zuletzt: «Reichen 40 Millionen Euro aus, um ihn zu kaufen? Wir sprechen nicht bei diesen Zahlen. Nicht einmal für 50, wir rufen nicht einmal den Präsidenten an, bei so einem Angebot. Wir schätzen Mudryk höher ein als Antony von Manchester United, für den 100 Millionen Euro bezahlt wurden.» Diese Summe scheint aber trotz Vertrag des Stürmers bis 2026 eher unrealistisch.

psc 27 Dezember, 2022 10:59