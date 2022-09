Arsenal-Heimspiel gegen PSV Eindhoven wird verschoben

Dies teilt die UEFA am Montag mit. Grund für die Verschiebung ist die Tatsache, dass in London zu wenig Polizeikräfte für einen sicheren Ablauf zur Verfügung stehen. Diese werden im Rahmen der Traueranläss nach dem Tod von Queen Elizabeth II. eingesetzt.

This Thursday's #UEL match between Arsenal and PSV has been postponed. A new date for the fixture will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) September 12, 2022