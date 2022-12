Arsenal & Shakhtar erzielen mündliche Einigung wegen Mudryk

Gemäss einem englischen Reporter und Transferinsider haben sich die Gunners mit Shakhtar Donezk mündlich auf eine Ablöse geeinigt. Diese soll insgesamt bei rund 60 Mio. Euro (inklusive Boni) liegen. Shakhtars Klubverantwortliche haben die Kontaktaufnahme durch die Londoner in dieser Woche bestätigt. Ebenso ist offiziell, dass es am Donnerstag zu einem weiteren telefonischen Austausch kam. Dabei erzielten die Vereine scheinbar eine Einigung, was einen Transfer von Mudryk anbelangt.

Für den 21-Jährigen wird der Gang zu Arsenal der erste Wechsel ins Ausland sein. In der laufenden Spielzeit sorgte er unter anderem mit zwei Toren und drei Assists in der Champions League-Gruppenphase für Furore.

🚨Exclusive: In the last few moments Arsenal & Shakhtar have reached a verbal agreement over the signing of Mykhaylo Mudryk! It is said the fee is expected to be around £60M including add ons. I will follow up on this story in the next few hours. #AFC pic.twitter.com/hhjg7bWWsr

— PremSource™️ (@PremSource_) December 29, 2022