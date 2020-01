Die Blessur geschah am Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen Chelsea. Chambers wurde am Donnerstag erfolgreich operiert. Es wird mit einer Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten gerechnet. Der 24-jährige Engländer bestritt für Arsenal in dieser Saison 18 Pflichtspiele.

A setback. But we know you'll come back stronger.

We're with you all the way, @CalumChambers95 ❤️ pic.twitter.com/PrUk59e8Cc

— Arsenal (@Arsenal) January 2, 2020