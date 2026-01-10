SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
U18-Nationalspieler

Englische Top-Teams erkundigen sich nach Mateus Mané

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 10:45
Arsenal und der FC Chelsea haben Mateus Mané beobachtet und sich nach dem 18-jährigen Offensivspieler der Wolverhampton Wanderers erkundigt.

Der englische U18-Nationalspieler kommt in dieser Saison auf zehn Einsätze in der Premier League, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. Mané gilt als grosses Talent und soll spätestens im Sommer vor dem nächsten Karriereschritt stehen.

Mané steht bei den Wolves noch bis Juni 2029 unter Vertrag und signalisiert aktuell keinen Wechselwunsch. Dennoch könnte es für den Klub schwierig werden, den Anglo-Portugiesen zu halten, sollte der Abstieg in den Raum stehen. Sowohl Arsenal als auch Chelsea haben das Interesse bei den Beratern des Spielers hinterlegt. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt derzeit bei rund 250.000 Euro.

