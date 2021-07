Erster Neuzugang: Arsenal stellt Tavares vor

Der FC Arsenal hat seinen ersten Transfer auf dem diesjährigen Sommermarkt getätigt. Aus Portugal kommt das aufstrebende Talent Nuno Tavares.

Nuno Tavares (21) wechselt mit sofortiger Wirkung von Benfica zum FC Arsenal. Das gab der aufnehmende Klub aus London offiziell bekannt. Die Gunners statten der dazugehörigen Mitteilung zufolge Tavares mit einem langfristigen Vertrag aus. Genaue Angaben zur Vertragslänge werden aber nicht gemacht. Die Ablöse soll bei acht Millionen Euro liegen.

“Nuno ist ein talentierter junger Spieler, der von vielen Vereinen in ganz Europa umworben wurde. Er wird uns auf der Linksverteidiger-Position einen starken Rückhalt geben”, erklärt Arsenals Technischer Direktor Edu den Transfer. “Wir freuen uns darauf, dass er bei uns wächst und sich entwickelt und ein wichtiges Mitglied der ersten Mannschaft wird.”

Tavares durchlief in Lissabon das gesamte Jugendsystem und debütierte im Oktober 2018 in der zweiten Benfica-Auswahl, bevor er in den Kader der ersten Mannschaft aufrückte. In der vergangenen Saison wurde Tavares bei den Profis in 25 Pflichtspielen eingesetzt.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG — Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021

aoe 10 Juli, 2021 11:44