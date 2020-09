Der 25-Jährige stösst von Ligue 1-Klub Dijon zu den Gunners, wo er einen Vierjahresvertrag unterzeichnet. Runarsson ersetzt Emiliano Martinez, der zu Ligakonkurrent Aston Villa gewechselt war.

Der Neuzugang ist auch Mitglieder der isländischen Nationalmannschaft, dort aber zurzeit nicht die Nummer 1.

Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson 🔴

👋 @runaralex

— Arsenal (@Arsenal) September 21, 2020