Arsenal geht leer aus: Chelsea schnappt Mudryk weg

Mit dem FC Arsenal und dem FC Chelsea wird Mykhailo Mudryk gleich von zwei Top-Klubs aus London umworben. Am Samstagvormittag hiess es noch, die Gunners wären einem Deal nun nahe. 70 Millionen Euro plus 25 Millionen Euro an Boni wär Arsenal demnach bereit, für den 23 Jahre alten Offensivspieler an Shakhtar Donetsk zu überweisen.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano am Samstagspätnachmittag vermeldet, versucht nun Chelsea, Arsenal Mudryk vor der Nase wegzuschnappen. Verantwortliche der Blues seien in Polen, um dort Gespräche mit Vertretern von Shakhtar Donetsk zu führen. Und Chelsea soll erpicht darauf sein, für eine Ablöse von 100 Millionen Euro eine mündlich Einigung zu erzielen. Ob es gelingt, bleibt abzuwarten.

Update 14. Januar 18:50 Uhr: Laut Romano wird Mudryk nun nach London reisen. Mit Chelsea bestehe eine Transfer-Einigung.

🚨 Mykhaylo Mudryk will fly to London in the next hours — understand he will be in UK tonight in order to discuss the details, medical ready ✈️ #CFC

Chelsea pushing on long term deal to get personal terms sealed after full agreement on €100m fee.

More: https://t.co/F6R0tY4tDn pic.twitter.com/SFJykNZU45

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023