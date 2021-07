Inter Mailand hat eine Alternative zu Bellerin gefunden

Nach dem Wechsel von Achraf Hakimi zu Paris St. Germain sucht Inter Mailand einen neuen Rechtsverteidiger. Neben Hector Bellerin von Arsenal rückt nun auch Denzel Dumfries von der PSV Eindhoven ins Blickfeld.

Die Nerazzurri wollen sich auf besagter Position unbedingt verstärken. Allerdings stehen laut “Gazzetta dello Sport” derzeit nur 10 Mio. Euro zur Verfügung. Die Erlöse aus dem Hakimi-Deal mit PSG müssen zur Schuldentilgung eingesetzt werden. Deshalb strebt Inter auch ein Leihgeschäft mit Kaufoption an. Ob die PSV bei Dumfries zustimmt, ist fraglich. Der 25-jährige Kapitän des Eredivisie-Teams hat seinen Marktwert mit guten Auftritten an der EM noch einmal gesteigert. Der Sprung in eine absolute Topliga wird ihm definitiv zugetraut.

Angeblich will Inter noch mehrere Spieler verkaufen, um das Transferbudget zu erhöhen. Die Kandidaten sind Andreaw Gravillon (23), Dalbert (27), Valentino Lazaro (25) und Andrea Pinamonti (22).

psc 13 Juli, 2021 17:15