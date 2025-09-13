Mikel Arteta gibt Update zu zwei superwichtigen Arsenal-Verlängerungen

Der FC Arsenal treibt die Personalplanungen voran und will mit zwei seiner Schlüsselspieler verlängern. Mikel Arteta wird diesbezüglich zum aktuellen Stand befragt.

Mikel Arteta hat während einer Pressekonferenz verlautbart, dass die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Arsenal und Bukayo Saka sowie William Saliba gut laufen. Die aktuellen Arbeitspapiere der beiden Schlüsselspieler laufen 2027 aus.

"Die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und Andrea (Berta, Sportdirektor; Anm. d. Red.) sowie dem Agenten ist sehr, sehr gut. Ich denke, das Gute daran ist, dass die Spieler hier bleiben wollen und in den nächsten Jahren ein wichtiger Teil der Geschichte dieses Vereins sein möchten. Das ist immer positiv, und sie werden das vorantreiben und sehen, wohin uns das führt", sagte Arteta.

Saka fiel in der vergangenen Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung viele Monate aus – und auch in der laufenden Saison verpasste er aufgrund einer Blessur bereits mehrere Spiele.

Saliba steht verletzt momentan ebenfalls nicht zur Verfügung, gehört aber wie Saka bei Arsenal zu den Leistungsträgern. Beide Stars sollen deshalb langfristig an den Verein gebunden werden.

aoe 13 September, 2025 15:35