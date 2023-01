Nächster Arsenal-Neuzugang: Jakub Kiwior kommt

Der FC Arsenal tätigt einen weiteren Neuzugang: Die Londoner haben sich mit Spezia Calcio über einen Transfer von Jakub Kiwior geeinigt.

Der 22-jährige polnische Innenverteidiger fliegt laut Transferexperte gemeinsam mit seinem Berater nach London, um dort in Kürze einen Vertrag bis 2028 bei Arsenal zu unterschreiben. Die Ablöse für den WM-Teilnehmer soll bei rund 25 Mio. Euro liegen. Kiwior ist nach Leonard Trossard der zweite Neuzugang des Tabellenführers der Premier League innert sehr kurzer Zeit.

Der Innenverteidiger bestritt in dieser Saison bereits 17 Spiele in der Serie A. An der WM war er in der zentralen Abwehr Polens gesetzt.

psc 20 Januar, 2023 15:53