Chelsea interessiert: Aston Villa droht im Sommer drastischer Verlust

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 17:09
Bei Aston Villa könnte im Sommer einer der Leistungsträger von Bord gehen. Dieser stellt für seinen weiteren Verbleib angeblich eine Bedingung.

Morgan Rogers könnte Aston Villa nach dieser Saison verlassen. «Indykaila News» zufolge wird der 23-Jährige um die Transferfreigabe bitten, sollten sich die Villans nicht für die Champions League qualifizieren.

Danach sieht es nach aktuellem Stand allerdings aus. Aston Villa belegt nach 26 Spielen mit 50 Punkten den 3. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Plätze, die nicht zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen, liegt bei sechs Punkten.

Rogers hat durch seine eigenen Leistungen also selbst in der Hand, ob er auch in der nächsten Saison für Aston Villa spielen wird. Oder vielleicht zu Chelsea wechselt, das sich konkret mit ihm beschäftigen soll.

Rogers hat einen steilen Aufstieg hinter sich und steht bei einigen Topklubs auf dem Zettel. In der laufenden Saison kommt der offensive Alleskönner auf starke 17 direkte Torbeteiligungen. Rogers‘ Vertrag ist noch langfristig bis 2031 gültig.

