Pedro vor Unterschrift: Die Details zum Roma-Wechsel

Bis zum Abschluss dieser Saison wird Pedro für den FC Chelsea spielen. Danach geht es ziemlich sicher zur AS Rom. Die Unterschrift soll unmittelbar bevorstehen.

Es bedarf wohl nicht mehr viel Zeit, bis der Transfer von Pedro zum AS Rom offiziell bestätigt wird. “Sky Italia” gibt bekannt, dass der Flügelstürmer einem Wechsel in die Ewige Stadt seine Zustimmung gegeben hat. Nicolo Schira berichtet von einem Vertrag bis 30. Juni 2022 mit der Option auf eine weitere Spielzeit sowie ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro.

Erst am Mittwoch hatte der FC Chelsea bekanntgegeben, Pedros in wenigen Tagen auslaufenden Kontrakt bis zum Saisonende verlängert zu haben. Frank Lampard setzte in dieser Spielzeit nicht wirklich auf den 65-fachen Nationalspieler Spaniens. Pedro kam lediglich in neun Premier-League-Spielen zum Einsatz.

aoe 25 Juni, 2020 16:59