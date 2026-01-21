PSG will bei Enzo Fernández ernst machen

Paris Saint-Germain verfolgt die Entwicklung von Enzo Fernández offenbar aufmerksam. Das berichtet die französische Zeitung «L’Équipe».

Der Mittelfeldspieler des FC Chelsea wird damit erneut mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht. Chelseas Trainer Liam Rosenior reagierte gelassen auf die Spekulationen. Gerüchte über Abgänge liessen sich im Fußball kaum steuern, erklärte der Coach.

Fernández habe in der gemeinsamen Zeit einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und spiele sportlich eine wichtige Rolle. Für Rosenior steht fest, dass Enzo aktuell ein Spieler von Chelsea ist und er sowohl kurzfristig als auch perspektivisch mit ihm zusammenarbeiten möchte.