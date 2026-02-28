SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zu wenig Spielzeit

Liverpool-Goalie hat die Nase voll

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 11:36
Liverpool-Goalie hat die Nase voll

Bei Liverpool besteht anscheinend Unzufriedenheit auf der Goalieposition. Einer der Protagonisten zieht unter Umständen eine Veränderung im Sommer in Betracht.

Beim FC Liverpool deutet sich zwischen den Pfosten eine Veränderung an. Gemäss «TEAMtalk» erwägt Giorgi Mamardashvili ernsthaft, sich nach dieser Saison an einen anderen Klub verleihen zu lassen. Der 25-Jährige sei zunehmend frustriert darüber, dass er bei den Reds nur die zweite Wahl ist.

Die Nummer 1 ist weiterhin Alisson Becker, der zuletzt mit einem Juve-Wechsel in Verbindung gebracht wurde. Mamardashvilis Zukunft an der Anfield Road ist wenig überraschend ganz klar an der von Alisson ausgerichtet. Der Vertrag des Brasilianers läuft noch bis 2027. Im Sommer wird hier entscheidend sein, ob sich die Wechselgerüchte konkretisieren.

Sollte Alisson keine Veränderung vornehmen, dürfte er weiterhin seine Vormachtstellung beibehalten. Das sollte dann das Zeichen für Mamardashvili zum Wechsel sein. Liverpool holte den aktuellen Nationaltorhüter Georgiens im Sommer 2024 für 30 Millionen Euro Ablöse, verlieh ihn aber zunächst für eine Saison zu seinem damaligen Verein Valencia.

Auf der englischen Insel angekommen stehen laut aktueller Hochrechnung lediglich elf Pflichtspiele für Mamardashvili zu Buche. Fünfmal durfte er in der Premier League ran, viermal in der Champions League.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Gentleman’s Agreement

Liverpool: Wendung im Guehi-Transfer
Mehr entdecken
Zu wenig Spielzeit

Liverpool-Goalie hat die Nase voll

28.02.2026 - 11:36
Begehrter Stürmer

Der andere Luis Suarez ist auf dem Schirm von Liverpool & Newcastle

27.02.2026 - 17:47
Als Di Grigorio-Nachfolger

Juve ist hinter Liverpool-Keeper Alisson Becker her

25.02.2026 - 10:05
Von der Insel

Für Nathaniel Brown gibt es den nächsten hochkarätigen Interessenten

23.02.2026 - 14:34
Deutliche Gehaltserhöhung

Verlängerung: Liverpool mit Topstar fortgeschritten

21.02.2026 - 10:09
Wechsel denkbar

Der umworbene Julian Ryerson hat ein überraschendes Wunschziel

19.02.2026 - 17:56
Würde passen

ManUtd zeigt Interesse an Alexis Mac Allister von Erzrivale Liverpool

17.02.2026 - 17:25
In Spanien

Liverpool-Profi Dominik Szoboszlai träumt von einem anderen Klub

16.02.2026 - 09:21
XXL-Wechsel im Sommer?

Saudis wollen mit Mohamed Salah schnell alles klarmachen

14.02.2026 - 16:29
"Wollen ihn behalten"

Liverpool-Coach Arne Slot will Ibrahima Konaté nicht gehen lassen

14.02.2026 - 11:26