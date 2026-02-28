Liverpool-Goalie hat die Nase voll

Bei Liverpool besteht anscheinend Unzufriedenheit auf der Goalieposition. Einer der Protagonisten zieht unter Umständen eine Veränderung im Sommer in Betracht.

Beim FC Liverpool deutet sich zwischen den Pfosten eine Veränderung an. Gemäss «TEAMtalk» erwägt Giorgi Mamardashvili ernsthaft, sich nach dieser Saison an einen anderen Klub verleihen zu lassen. Der 25-Jährige sei zunehmend frustriert darüber, dass er bei den Reds nur die zweite Wahl ist.

Die Nummer 1 ist weiterhin Alisson Becker, der zuletzt mit einem Juve-Wechsel in Verbindung gebracht wurde. Mamardashvilis Zukunft an der Anfield Road ist wenig überraschend ganz klar an der von Alisson ausgerichtet. Der Vertrag des Brasilianers läuft noch bis 2027. Im Sommer wird hier entscheidend sein, ob sich die Wechselgerüchte konkretisieren.

Sollte Alisson keine Veränderung vornehmen, dürfte er weiterhin seine Vormachtstellung beibehalten. Das sollte dann das Zeichen für Mamardashvili zum Wechsel sein. Liverpool holte den aktuellen Nationaltorhüter Georgiens im Sommer 2024 für 30 Millionen Euro Ablöse, verlieh ihn aber zunächst für eine Saison zu seinem damaligen Verein Valencia.

Auf der englischen Insel angekommen stehen laut aktueller Hochrechnung lediglich elf Pflichtspiele für Mamardashvili zu Buche. Fünfmal durfte er in der Premier League ran, viermal in der Champions League.