SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
XXL-Wechsel im Sommer?

Saudis wollen mit Mohamed Salah schnell alles klarmachen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 16:29
Saudis wollen mit Mohamed Salah schnell alles klarmachen

Mohamed Salah steht in Saudi-Arabien auch im kommenden Sommer hoch im Kurs. Die Fussballbefehlshaber des Ölstaats wollen beim Superstar so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen.

In den vergangenen Wochen sind Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Mohamed Salah nach Saudi-Arabien einmal mehr hochgekocht. Die dortigen Ligaverantwortlichen führen laut «TEAMtalk» derzeit intensive Gespräche mit den Topklubs des Landes – Al-Ittihad und Al-Nassr befinden sich im Rennen.

Die saudischen Scheichs wollen den spektakulären Deal so schnell wie möglich klarmachen, heisst es. Eine Hängepartie wie bei den letzten Transferversuchen soll tunlichst vermieden werden. Ein Weggang Salahs vom FC Liverpool sei zudem immer wahrscheinlich.

Die Reds würden sich auf ein Leben ohne den ägyptischen Ausnahmekönner vorbereiten, heisst es weiter. Die Verantwortlichen in Anfield suchen bereits nach potenziellen Ersatzspielern, behaupten jedoch, dass jenes Vorgehen lediglich zur normalen Planung vor jeder Transferperiode gehöre.

Nach langem Hin und Her verlängerte Salah vergangenes Jahr seinen Vertrag bis 2027. Die laufende Saison ist hingegen selbst für den 33-Jährigen keine, die er in besonderer Erinnerung behalten dürfte. Salah kommt in 26 Spielen auf «nur» sechs Tore und sieben Vorlagen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Gentleman’s Agreement

Liverpool: Wendung im Guehi-Transfer
Mehr entdecken
XXL-Wechsel im Sommer?

Saudis wollen mit Mohamed Salah schnell alles klarmachen

14.02.2026 - 16:29
"Wollen ihn behalten"

Liverpool-Coach Arne Slot will Ibrahima Konaté nicht gehen lassen

14.02.2026 - 11:26
Wechsel im Sommer?

Berater von Mohamed Salah ist bereits in Gesprächen mit den Saudis

12.02.2026 - 11:20
Wunschstürmer

Ein saudischer Klub hat die Gespräche mit Salah eröffnet

10.02.2026 - 16:40
Box-to-Box Spieler

BVB will Liverpool-Star holen

9.02.2026 - 10:48
Kein Wechsel

Liverpool blockt Inter-Interesse an Curtis Jones

8.02.2026 - 17:58
Transferziel

Real Madrid beschäftigt sich erneut mit Ibrahima Konaté

8.02.2026 - 17:28
Mehr als das Doppelte

Liverpool-Verlängerung: Dominik Szoboszlai fordert gigantisches Salär

7.02.2026 - 11:52
Nach Upamecano-Absage

Liverpool-Profi Ibrahima Konaté ist doch wieder auf dem Schirm von Real Madrid

4.02.2026 - 19:04
Ein Thema bei ManCity

Xabi Alonso steht auf der Shortlist für die Guardiola-Nachfolge

2.02.2026 - 16:26