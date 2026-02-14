Saudis wollen mit Mohamed Salah schnell alles klarmachen

Mohamed Salah steht in Saudi-Arabien auch im kommenden Sommer hoch im Kurs. Die Fussballbefehlshaber des Ölstaats wollen beim Superstar so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen.

In den vergangenen Wochen sind Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Mohamed Salah nach Saudi-Arabien einmal mehr hochgekocht. Die dortigen Ligaverantwortlichen führen laut «TEAMtalk» derzeit intensive Gespräche mit den Topklubs des Landes – Al-Ittihad und Al-Nassr befinden sich im Rennen.

Die saudischen Scheichs wollen den spektakulären Deal so schnell wie möglich klarmachen, heisst es. Eine Hängepartie wie bei den letzten Transferversuchen soll tunlichst vermieden werden. Ein Weggang Salahs vom FC Liverpool sei zudem immer wahrscheinlich.

Die Reds würden sich auf ein Leben ohne den ägyptischen Ausnahmekönner vorbereiten, heisst es weiter. Die Verantwortlichen in Anfield suchen bereits nach potenziellen Ersatzspielern, behaupten jedoch, dass jenes Vorgehen lediglich zur normalen Planung vor jeder Transferperiode gehöre.

Nach langem Hin und Her verlängerte Salah vergangenes Jahr seinen Vertrag bis 2027. Die laufende Saison ist hingegen selbst für den 33-Jährigen keine, die er in besonderer Erinnerung behalten dürfte. Salah kommt in 26 Spielen auf «nur» sechs Tore und sieben Vorlagen.