3 Klubs schielen auf PSG-Keeper Keylor Navas

Keylor Navas könnte Paris St. Germain angesichts der bevorstehenden Ankunft von Ginaluigi Donnarumma verlassen. Drei Klubs melden bereits konkretes Interesse am Costa-Ricaner an.

Der 34-jährige Keeper zählte in den vergangenen Jahren zu den absoluten Leistungsträger der Pariser. Dennoch muss er nun wohl Platz machen für die Nummer 1 der Squadra Azzurra: Donnarumma wird ablösefrei nach Paris wechseln. Laut “Marca” steht bei Keylor Navas ein Wechsel an. Mit Manchester United, Juventus und Milan bekunden drei Topklubs Interesse am Routinier. Bei allen drei Vereinen könnte der Torhüter in der Champions League spielen.

psc 16 Juni, 2021 13:27