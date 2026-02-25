SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keeper wird wechseln

Besiktas einigt sich mit ManUtd über Wechsel von Altay Bayindir

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 17:46
Besiktas einigt sich mit ManUtd über Wechsel von Altay Bayindir

Der türkische Keeper Altay Bayindir kehrt im Sommer aller Voraussicht nach in die Heimat zurück.

Die Nummer 2 von Manchester schliesst sich laut dem türkischen Portal «Fanatik» Besiktas Istanbul an. Der Süper Lig-Klub soll sich in Gesprächen mit ManUtd über die Ablösemodalitäten einig geworden sein. Eigentlich wollte Besiktas Altay Bayindir bereits in der vergangenen Transferperiode unter Vertrag nehmen. Im Winter wurde jedoch keine Einigung erzielt.

Dies soll nun anders aussehen: Die Türken werden demnach 5 Mio. Euro Ablöse zahlen. Hinzu kommen allfällige Boni. ManUtd zahlte für den Torhüter im September 2023 die gleiche Summe an Fenerbahçe, wo der 27-Jährige damals unter Vertrag stand.

Der Türke hatte bei den Red Devils im Rennen um den Nummer 1-Job das Nachsehen gegen Senne Lammens.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
200 Millionen Euro

Man United plant Mega-Angebot für Bellingham
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Mehr entdecken
Keeper wird wechseln

Besiktas einigt sich mit ManUtd über Wechsel von Altay Bayindir

25.02.2026 - 17:46
Bei einem Ligakonkurrenten

ManUtd hat den Nachfolger von Casemiro schon gefunden

25.02.2026 - 09:12
Gespräche beginnen

Barça fasst Plan, wie Marcus Rashford fix verpflichtet wird

24.02.2026 - 15:51
Nicht im Fokus

Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

23.02.2026 - 14:45
Von der Insel

Für Nathaniel Brown gibt es den nächsten hochkarätigen Interessenten

23.02.2026 - 14:34
Teures Preisschild

Manchester United intensiviert Bemühungen um Murillo

22.02.2026 - 19:11
Grosses Angebot

Nmecha im Zentrum der Transferpläne von Manchester United

22.02.2026 - 11:47
Zukunft ungewiss

Balde im Fokus: Inter und Manchester United prüfen Optionen

22.02.2026 - 10:31
United-Aus schon bekannt

Casemiro will am liebsten zu diesem Klub wechseln

21.02.2026 - 16:35
Seit Langem auf Wunschliste

Erste Gespräche: Arsenal heiss auf 80-Millionen-Star

21.02.2026 - 10:42