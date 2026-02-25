Besiktas einigt sich mit ManUtd über Wechsel von Altay Bayindir

Der türkische Keeper Altay Bayindir kehrt im Sommer aller Voraussicht nach in die Heimat zurück.

Die Nummer 2 von Manchester schliesst sich laut dem türkischen Portal «Fanatik» Besiktas Istanbul an. Der Süper Lig-Klub soll sich in Gesprächen mit ManUtd über die Ablösemodalitäten einig geworden sein. Eigentlich wollte Besiktas Altay Bayindir bereits in der vergangenen Transferperiode unter Vertrag nehmen. Im Winter wurde jedoch keine Einigung erzielt.

Dies soll nun anders aussehen: Die Türken werden demnach 5 Mio. Euro Ablöse zahlen. Hinzu kommen allfällige Boni. ManUtd zahlte für den Torhüter im September 2023 die gleiche Summe an Fenerbahçe, wo der 27-Jährige damals unter Vertrag stand.

Der Türke hatte bei den Red Devils im Rennen um den Nummer 1-Job das Nachsehen gegen Senne Lammens.