ManUnited will Gomes und Chong halten

Manchester United will sich für die kommenden Jahre zukunftsorientiert aufstellen. Im Zuge dessen sollen die auslaufenden Verträge von Angel Gomes und Tahith Chong verlängert werden.

Der englische Rekordmeister Manchester United will im Zuge der Gestaltung des Kaders für die kommenden Jahre nicht nur auf dem internationalen Markt tätig werden, sondern gleichzeitig eigene Talente einbringen. Angel Gomes und Tahith Chong sind zwei davon.

Das Problem: Beide Verträge laufen Ende Juni dieses Jahres aus. “Goal.com” berichtet, dass beide Youngster einen neuen Vertrag bekommen sollen und aktuell Gespräche mit den involvierten Parteien laufen. Ole Gunnar Solskjaer sei optimistisch gestimmt, das Duo von einem Verbleib überzeugen zu können.

“Die Jungs haben eine grossartige Einstellung. Sie sind absolut erstklassige und wir tun, was wir können, um sie zu halten, denn in ein paar Jahren können wir sehen, dass sie sehr, sehr gute Spieler werden”, erklärt Solskjaer. Chong wurde in der Vergangenheit bereits mit Juventus Turin und Inter Mailand verbunden.

aoe 22 Februar, 2020 17:31