ManUtd bietet Bruno Fernandes neuen Mega-Vertrag – 2 Faktoren entscheidend

Manchester United möchte seinen Kapitän Bruno Fernandes über 2027 an den Klub binden und lockt den Portugiesen mit einem horrenden Gehalt.

Der 31-jährige Mittelfeldprofi läuft bereits seit Anfang 2020 für die Red Devils auf und ist dort weiterhin eine der grossen Figuren. Er gehört bereits zu den Spitzenverdienern und könnte künftig sogar noch mehr kassieren. Laut «The Mirror» winken die Klubbosse mit einem Jahressalär in Höhe von bis zu 24 Mio. Euro. Bruno Fernandes ist über die Pläne informiert, wartet mit einer Entscheidung aber erst einmal ab.

In der Vergangenheit gab es zwischenzeitlich immer wieder Spekulationen über einen möglichen Abgang des Spielmachers. Fernandes hat ManUtd letztlich aber immer die Treue bewiesen. Nun hängt seine Entscheidung angeblich vor allem von zwei Faktoren ab: Bei einem Verbleib möchte er nächste Saison unbedingt wieder in der Champions League spielen. Nach einer Serie von ungeschlagenen Spielen und Siegen sieht es diesbezüglich gut aus. Entschieden ist jedoch noch nichts.

Zudem möchte Fernandes offenbar mit Interimstrainer Michael Carrick weitermachen, von dem er beeindruckt sein soll.

ManUtd möchte noch vor der Abreise von Fernandes zur WM mit Portugal Klarheit haben.