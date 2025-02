ManUtd bestätigt Schock-Diagnose bei Lisandro Martinez

Manchester United muss voraussichtlich für den Rest dieser Saison auf Abwehrspieler Lisandro Martinez verzichten.

Was bereits zu Beginn dieser Woche durchgesickert ist, wird nun von den Red Devils offiziell bestätigt: Der 27-jährige Argentinier sich hat bei der 0:2-Niederlage gegen Crystal Palace am vergangenen Wochenende eine Verletzung am Kreuzband des linken Knies erlitten. Die genaue Blessur wird nicht kommuniziert. Weitere Abklärungen auch bezüglich der Behandlungen seien noch im Gange, teil der Premier Ligist lediglich mit. Es ist aber davon auszugehen, dass Lisandro Martinez in dieser Saison nicht mehr spielen kann.

We can confirm that @LisandrMartinez suffered an injury to his cruciate ligament in Sunday’s game against Crystal Palace. Wishing you a speedy recovery, Licha ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2025

psc 6 Februar, 2025 12:20