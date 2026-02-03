Ein ManUtd-Profi spielt bis Saisonende in der Super League

Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Sékou Koné läuft bis im Sommer in der Schweiz auf.

Der FC Lausanne-Sport krallt sich den 20-jährigen Defensivstrategen vom Partnerklub Manchester United. Der Wechsel des 20-jährigen Maliers erfolgt auf Leihbasis. Koné kämpfte sich im vergangenen Jahr von einer Augenverletzung zurück und kann seit November wieder auf dem Platz stehen. Bei den Red Devils erhielt er allerdings kaum Einsatzgelegenheiten.

Dies soll sich in Lausanne nun ändern. Dort soll der Youngster im Mittelfeldzentrum nach Möglichkeit eine zentrale Rolle spielen.

ManUtd hatte sich die Rechte an ihm im Sommer 2024 gesichert. Lausanne stellt vor allem seine Balleroberungsfähigkeiten, seine Ausdauer und seine technische Fertigkeiten heraus.