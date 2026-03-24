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Vor Abschluss

Neuer ManUtd-Vertrag für Kobbie Mainoo: Die Details sind da

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 14:54
Neuer ManUtd-Vertrag für Kobbie Mainoo: Die Details sind da

Manchester United steht bei Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo vor der Vereinbarung über einen neuen Vertrag.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird der neue Kontrakt des 20-jährigen Spielmachers bis 2031 laufen. Gespräche haben bereits zu Beginn des Jahres begonnen und stehen nun vor dem Abschluss. Ganz in trockenen Tüchern ist das neue Arbeitspapier noch nicht. Es geht noch um finanzielle Parameter, die final definiert werden müssen. Mainoo scheint seine Zukunft aber weiterhin in Manchester zu sehen, nachdem es in dieser Saison phasenweise zappenduster aussah.

Unter Ex-Coach Ruben Amorim kam der Youngster nicht zu den Einsatzzeiten, die er sich wünschte. Ein (temporärer) Abgang im Winter wäre möglich gewesen, wenn es nicht zum Trainerwechsel gekommen wäre. Unter Michael Carrick ist Mainoo nun wieder gesetzt. Sein Wochensalär soll von 25’000 auf 120’000 Pfund ansteigen. Zudem wird er diverse Boni in Aussicht haben.

Seine Leistungen haben ihn auch wieder in die englische Nationalmannschaft gebracht. In den anstehen Testspielen gegen Uruguay und Japan möchte sich Mainoo auch für einen Fixplatz im WM-Team im Sommer empfehlen.

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