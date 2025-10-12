Rückkehr in den "Erfolgsfussball"? Zirkzee vor Leihe zu AS Rom

Joshua Zirkzee steht bei Manchester United trotz hoher Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro und Vertrag bis 2029 vor einer ungewissen Zukunft. Der 24-jährige Stürmer schaffte in Old Trafford nie den Durchbruch und kam in dieser Saison lediglich auf 82 Spielminuten, was seine Teilnahme an der WM 2026 infrage stellt. Deshalb plant er Medienberichten zufolge einen baldigen Wechsel, um sich Spielpraxis zu sichern.​

Mehrere italienische Klubs sind an Zirkzee interessiert, wobei sich die AS Rom als heisser Kandidat herauskristallisiert. Laut "Gazzetta dello Sport" wollen die Römer im Winter einen ernsten Vorstoss wagen, wohl in Form einer Leihe. Die Roma sieht finanzielle Vorteile darin, da der Klub vermutlich nur die Hälfte von Zirkzees Gehalt tragen müsste. Zudem kennt der ehemalige Bayern-Spieler die Serie A aus seiner erfolgreichen Zeit bei Atalanta Bergamo, wo er in 58 Spielen 14 Tore erzielte.​

Ein Wechsel zu AS Rom könnte Zirkzee die dringend benötigte Spielzeit verschaffen, um seine Chancen auf die WM-Teilnahme zu erhöhen. Mit dem Wechsel zurück nach Italien würde er an einem Ort spielen, an dem er bereits Erfolge feierte und sich weiterentwickeln kann. Für die Roma wäre es eine wichtige Verstärkung für die Sturmzentrale, die Trainer Gian Piero Gasperini besonders begrüssen würde.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 11:01