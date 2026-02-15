SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 18:03
Scott McTominay mit klarem Fokus auf Neapel

Der Name Scott McTominay bleibt ein Thema auf dem internationalen Transfermarkt. Zwar sollen mehrere Klubs aus der Premier League sowie aus Saudi-Arabien ihr Interesse hinterlegt haben, doch die sportliche Ausrichtung des Mittelfeldspielers scheint derzeit eindeutig. McTominay selbst bevorzugt offenbar einen Verbleib bei der SSC Neapel.

Diese Tendenz wird durch Berichte aus Italien gestützt. Transferexperte Nicolò Schira zufolge befindet sich der 27-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit Napoli über eine Vertragsverlängerung. Die Verhandlungen sollen reibungslos verlaufen. Geplant ist demnach ein neues Arbeitspapier bis 2030, ergänzt durch eine Option auf ein weiteres Jahr – ein langfristiges Commitment beider Seiten.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch gegenteilige Signale aus den Medien. Das Portal «Tuttomercatoweb» berichtet, dass Manchester United die Poleposition im Werben um den früheren Eigengewächs-Spieler einnimmt. Die Engländer suchen für den Sommer gezielt Verstärkung im zentralen Mittelfeld und sollen McTominay als passende Option sehen.

