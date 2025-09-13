United-Coach erklärt Abgang von Andre Onana

Andre Onana ist nicht mehr länger Teil von Manchester United. Trainer Ruben Amorim schildert die Hintergründe zur Entscheidung hinsichtlich der Trennung.

Andre Onana hat vor wenigen Tagen seinen Trabzonspor-Wechsel vollzogen und Manchester United verlassen. Trainer Ruben Amorim hat während der Pressekonferenz vor dem Stadtderby gegen Manchester City (Sonntag, 17.30 Uhr) Stellung zu dem vollzogenen Transfer genommen.

"Wegen uns hätte er bleiben können, aber ich denke, nicht nur wir als Verein, sondern auch Andre haben verstanden, dass eine Veränderung notwendig war", sagte Amorim. "Manchmal kommt es nicht auf die Leistung an, sondern auf den Moment, das Pech in manchen Situationen. Das war hart für ihn, war hart für uns, und wir denken, es ist Zeit für einen Wechsel im Tor, aber ich wünsche Andre Onana alles Gute."

Das hört sich nicht unbedingt danach an, als hätte Onana noch eine Zukunft bei United. Der Goalie wurde zunächst bis zum Ende der laufenden Saison an Trabzonspor verliehen. United holte zuvor Senne Lammens aus Belgien als neue Nummer 1.

"Er hat wirklich gut gearbeitet und versucht, den Spielern zu helfen", sagte Amorim weiter über Onana, "aber manchmal kann man alle Qualitäten der Welt haben, aber manchmal muss man die Umgebung ändern, um wieder auf sein Niveau zu kommen."

aoe 13 September, 2025 10:34