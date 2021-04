West Ham will Jesse Lingard unbedingt fix übernehmen

Jesse Lingard ist in der Premier League zweifellos der Top-Wintertransfer. So sehr wie er schlug bei einem neuen Klub kein anderer Neuzugang ein. Nach sehr schwierigen Monaten bei Manchester United startete der 28-jährige Stürmer bei West Ham voll durch. Die Hammers wollen den englischen Nationalspieler im Sommer unbedingt fest binden.

Ganze sechs Tore und vier Assists steuerte Lingard seit seinem Wechsel nach London in acht Premier League-Spielen bereits bei – und dies nachdem er in der Hinrunde bei ManUtd in der Liga kein einziges Mal auf dem Platz stand.

Kein Wunder wollen die Hammers ihren Winter-Neuzugang über diese Saison hinaus engagieren. “Wir werden alles tun, ihn zu verpflichten. Er ist einfach fantastisch bei uns”, wird eine vereinsinterne Quelle von “Sky Sports” zitiert.

Über eine Kaufoption verfügt West Ham allerdings nicht. Es werden also weitere Gespräche mit ManUtd nötig, wo Lingard noch bis 2022 unter Vertrag steht. Der Spieler selbst dürfte sich einen fixen Wechsel zu den Hammers, mit denen er sogar um einen Champions League-Platz kämpft, durchaus vorstellen können.

psc 7 April, 2021 10:36