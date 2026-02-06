Juventus hat für den Sommer ein 100 Mio. Euro-Transferziel

Juventus möchte im Sommer einen italienischen Nationalspieler aus der Premier League in die Serie A zurückholen.

Sandro Tonali von Newcastle United heisst das ganz grosse Transferziel der Turiner im Hinblick auf die kommende Spielzeit, wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet. Der 25-jährige Mittelfeldprofi wechselte im Sommer 2023 für mehr als 60 Mio. Euro Ablöse von Milan zu den Magpies. Dort läuft sein Vertrag bis 2028.

Am Deadline Day gab es kurz Aufregung um die Personalie: Von einer Anfrage von Arsenal war die Rede. Letztlich stand ein Abgang Tonalis in Newcastle aber nie ernsthaft zur Debatte. Trainer Eddie Howe setzt weiterhin voll auf den Spielmacher und will dies auch in Zukunft tun.

Deshalb setzt der Premier Ligist die Ablöseforderung im dreistelligen Millionenbereich an. Ob Juve in diesen Gefilden mitmischen kann, ist fraglich.

Grundsätzlich hoffen die Juve-Bosse ein wenig auf Heimweg Tonalis, der seit zweieinhalb Jahren nicht mehr in Italien spielt. In der aktuellen Spielzeit kommt er bereits auf 36 Partien. Im März will er sich mit Italien via Playoffs für die WM qualifizieren und im Sommer ein starkes Turnier spielen.