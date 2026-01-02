SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Es fliessen 35 Millionen Pfund

1. Mega-Winter-Deal in der Premier League ist perfekt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 16:47
1. Mega-Winter-Deal in der Premier League ist perfekt

Der erste grosse Winter-Transfer innerhalb der Premier League ist perfekt: Flügelstürmer Brennan Johnson findet einen neuen Klub.

Der 24-jährige Waliser verlässt Tottenham und schliesst sich für 35 Mio. Pfund Ablöse Ligakonkurrent Crystal Palace an. Dort tritt er wohl die Nachfolge von Antoine Semenyo an, der voraussichtlich in Kürze zu Manchester City wechseln wird. Johnson kommt in dieser Saison für die Spurs auf bislang 21 Einsätze. Dabei gelangen ihm vier Treffer.

Ausgebildet wurde er bei Nottingham Forest. Seinen Stammklub verliess er vor zweieinhalb Jahren. Damals flossen sogar 55 Mio. Euro. Für Palace stellt er nun aber auch einen Rekordtransfer dar.

Johnson unterschreibt bei den Londonern für viereinhalb Jahre bis 2030. Er erhält die Rückennummer 11.

Mehr Dazu
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Rücksichtslos

Liverpool-Coach Arne Slot attackiert van de Ven wegen Foul an Isak
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Guglielmo Vicario

Inter sucht aktiv Nachfolger für Yann Sommer und hat einen Favoriten
Im Sommer

McTominay könnte in Premier League zurückkehren: 4 Klubs interessiert
Mehr entdecken
Bayern-Leihgabe

Tottenham hat noch keine Entscheidung bei João Palhinha getroffen

3.01.2026 - 11:05
Es fliessen 35 Millionen Pfund

1. Mega-Winter-Deal in der Premier League ist perfekt

2.01.2026 - 16:47
Japanischer Verteidiger

Gladbach tätigt 1. Winter-Neuzugang – aus der Premier League

2.01.2026 - 13:46
Im Sommer

McTominay könnte in Premier League zurückkehren: 4 Klubs interessiert

31.12.2025 - 14:51
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham

28.12.2025 - 15:32
Rücksichtslos

Liverpool-Coach Arne Slot attackiert van de Ven wegen Foul an Isak

23.12.2025 - 10:34
Guglielmo Vicario

Inter sucht aktiv Nachfolger für Yann Sommer und hat einen Favoriten

17.12.2025 - 12:31
Däne bleibt

Tottenham-Bosse haben über Schicksal von Trainer Frank befunden

15.12.2025 - 21:17
Qualität gesucht

Tottenham und Newcastle im Werben um Brentfords Igor Thiago

14.12.2025 - 16:50
Winterdeal

Crystal Palace zeigt Interesse an Tottenhams Johnson

14.12.2025 - 10:24