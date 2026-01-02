1. Mega-Winter-Deal in der Premier League ist perfekt

Der erste grosse Winter-Transfer innerhalb der Premier League ist perfekt: Flügelstürmer Brennan Johnson findet einen neuen Klub.

Der 24-jährige Waliser verlässt Tottenham und schliesst sich für 35 Mio. Pfund Ablöse Ligakonkurrent Crystal Palace an. Dort tritt er wohl die Nachfolge von Antoine Semenyo an, der voraussichtlich in Kürze zu Manchester City wechseln wird. Johnson kommt in dieser Saison für die Spurs auf bislang 21 Einsätze. Dabei gelangen ihm vier Treffer.

Ausgebildet wurde er bei Nottingham Forest. Seinen Stammklub verliess er vor zweieinhalb Jahren. Damals flossen sogar 55 Mio. Euro. Für Palace stellt er nun aber auch einen Rekordtransfer dar.

Johnson unterschreibt bei den Londonern für viereinhalb Jahre bis 2030. Er erhält die Rückennummer 11.