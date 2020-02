Armbruch: Mourinho rechnet nicht mehr mit Heung-Min Son

Tottenham muss lange Zeit auf seinen formstarken Angreifer Heung-Min Son verzichten. Der 27-Jährige zog sich im letzten Ligaspiel einen Armbruch zu.

Der “Unfall” beim Gastspiel bei Aston Villa am letzten Sonntag geschah bereits in der 1. Minute. In der Folge zog sich Son eine provisorische Armschiene an und erzielte in der Folge noch zwei Treffer zum 3:2-Auswärtssieg der Spurs.

Eine mehr als erstaunliche Leistung. Nun wird der südkoreanische Torjäger aber erst einmal pausieren. Wie der Klub mitteilt, wird er operiert und voraussichtlich “einige Wochen” ausfallen. Trainer José Mourinho rechnet sogar mit einem noch viel langwierigeren Ausfall. “Ich werde in dieser Saison nicht mehr auf ihn setzen. Die Situation könnte mit Blick auf die Optionen nicht schlechter sein”, stellte er auf vor dem Champions League-Duell mit RB Leipzig klar.

Injury update on Heung-Min Son. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 18, 2020

psc 18 Februar, 2020 13:34