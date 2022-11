Heung-min Son muss um die WM-Teilnahme zittern

Sein Verein bestätigt, dass der Eingriff notwendig wird. Noch ist unklar, ob und wie lange Heung-min Son wegen seiner Blessur und wegen des Eingriffs ausfallen wird. Südkorea bestreitet das erste WM-Spiel am 24. November gegen Uruguay. Der Angreifer ist der Star der Mannschaft und für ein gutes Abschneiden in Katar wohl elementar. Sein Ausfall wäre für sein Land selbstredend ein grosser Rückschlag.

We can confirm that Heung-Min Son will undergo surgery to stabilise a fracture around his left eye.

