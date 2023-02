Spurs-Coach Antonio Conte muss Gallenblase entfernen lassen

Bereits am Mittwoch wird der notwendige Eingriff vorgenommen, wie sein Klub mitteilt. Conte klagte zuletzt über Bauchschmerzen. Daraufhin wurde eine Choleszystitis diagnostiziert. Wie lange der Coach der Spurs ausfällt, ist noch nicht klar. Das nächste Spiel für die Londoner steht am Sonntag gegen Manchester City auf dem Programm.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.

Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.

Everyone at the Club wishes him well 💙 pic.twitter.com/h91LfV8lD9

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 1, 2023