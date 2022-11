Tottenham will mit Pierre-Emile Höjbjerg verlängern

Seit inzwischen über zwei Jahren gehört Pierre-Emile Höjbjerg bei Tottenham Hotspur zu den Schlüsselspielern. Das soll auch auf lange Sicht so bleiben – eine Vertragsverlängerung ist angedacht.

Tottenham Hotspur hat offenbar im Sinn, das Vertragsverhältnis mit Pierre-Emile Höjbjerg vorzeitig zu verlängern. Wie der «Football Insider» berichtet, soll dem 27-Jährigen eine Ausweitung seines noch bis 2025 datierten Vertrags inklusive Gehaltserhöhung angeboten werden.

Höjbjerg wird momentan mit etwa knapp sechs Millionen Euro im Jahr alimentiert. Nach der Verlängerung könnte er durchaus in die Riege der Topverdiener bestehend aus Harry Kane, Heung-Min Son, Hugo Lloris und dem verliehenen Tanguy Ndombele aufsteigen.

Im Norden Londons gehört Höjbjerg zu den wichtigsten Spielern. Seitdem Antonio Conte die Spurs betreut, verpasste Höjbjerg nur fünf der 57 Spiele und stand in dieser Saison in allen 14 Ligaspielen bis auf eines in der Startelf.

aoe 12 November, 2022 16:06