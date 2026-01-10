West Ham sucht Verstärkung zwischen den Pfosten

West Ham zeigt Interesse an Antonín Kinský, dem 22-jährigen Torhüter von Tottenham Hotspur. Wie Fabrizio Romano berichtet, gilt die Situation als Beobachtungspunkt in den kommenden Tagen.

Das Interesse der Hammers entstand, nachdem ihr vorheriges Ziel, Al Nassers Torhüter Bento, offenbar kurz vor einem Wechsel zu Genoa steht. Kinský, der noch kein Länderspiel für Tschechien absolviert hat, kam in dieser Premier-League-Saison bislang nicht für Tottenham zum Einsatz.

Zudem soll auch Auxerre an dem Keeper interessiert sein, ebenso wie Beşiktaş. Tottenham hatte Kinský im Januar 2025 von Slavia Prag für eine Ablösesumme zwischen 15 und 16,5 Millionen Euro verpflichtet. Sein aktueller Marktwert wird auf rund 13 Millionen Euro geschätzt.